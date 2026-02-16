Detienen a joven tras ser sorprendido intentando robar vehículo de alta gama en las inmediaciones del Valparaíso Cerro Abajo

Un joven de 18 años fue detenido por Carabineros tras ser sorprendido intentando sustraer un vehículo de alta gama en las inmediaciones del evento Valparaíso Cerro Abajo, que se desarrolló este fin de semana en la ciudad puerto.

El procedimiento fue realizado por personal que cumple funciones en el marco del "Plan Verano Seguro" en Valparaíso, mientras efectuaban patrullajes preventivos en el sector del evento organizado por Red Bull.

De acuerdo a la información policial, los funcionarios sorprendieron de manera flagrante al sujeto intentando robar un automóvil marca BMW, modelo X6, procediendo a su detención en el lugar.

El imputado fue identificado con las iniciales C.J.C.R., de 18 años, nacionalidad chilena, quien mantiene antecedentes policiales.

Cabe señalar que el detenido pasó a control de detención para la respectiva formalización de cargos.

PURANOTICIA