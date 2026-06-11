Detienen a joven con más de 2 kilos de marihuana durante control policial en El Tabo

El procedimiento se realizó en el centro de la comuna y el imputado, un joven de 18 años, fue puesto a disposición de la justicia por instrucción del Ministerio Público.
Un joven de 18 años fue detenido por Carabineros de El Tabo tras ser sorprendido portando más de 2 kilos de marihuana durante un procedimiento de fiscalización realizado en el sector céntrico de la comuna.
El operativo se desarrolló en el marco de servicios focalizados y controles vehiculares selectivos efectuados por personal policial en puntos de interés asociados a delitos de mayor connotación social.
Durante una de las fiscalizaciones, los funcionarios detectaron la presencia de la droga en poder del sujeto, procediendo a su detención y a la incautación de la sustancia ilícita.
Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público, organismo que instruyó que el imputado fuera presentado a control de detención.
Cabe hacer presente que este tipo de procedimientos forman parte de las estrategias preventivas y de control destinadas a reforzar la seguridad y combatir el tráfico de drogas en la comuna.
PURANOTICIA