Detienen a integrantes de un clan familiar dedicado al tráfico de drogas en Cabildo: Incautaron 7 kilos de cannabis sativa

Detectives del equipo MT0 de la Brigada de Investigación Criminal La Ligua de la Policía de Investigaciones (PDI), lograron la detención de cinco personas, entre ellas una menor de edad, integrantes de un clan familiar dedicado al tráfico de drogas en la comuna de Cabildo, mediante el modo delivery.

El procedimiento se enmarcó en la Operación “Caballo de Piedra”, donde gracias al trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, los efectivos de la PDI pudieron reunir evidencias claves que permitieron conseguir órdenes de entrada y registro para dos domicilios de la comuna, los que eran utilizados por los imputados para el acopio de sustancias ilícitas.

En el procedimiento se incautaron 7 kilos 252 gramos de cannabis sativa, cuyo avalúo en el mercado ilícito asciende a 30 millones de pesos, además de dos teléfonos celulares, dos balanzas digitales, elementos para la dosificación de la droga y un vehículo, el que era utilizado para la comercialización de la droga.

Por instrucción del Ministerio Público, los cuatro adultos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de La Ligua para su respectivo control de detención, mientras que la menor de edad fue entregada a un adulto responsable, previa citación.

