Detienen a individuo por tráfico de drogas y receptación de vehículo en ruta de Nogales

Por tráfico de drogas y receptación de vehículo, Carabineros detuvo a un individuo en medio de controles preventivos realizados en la ruta 5 Norte de Nogales.

Estas fiscalizaciones policiales permitieron incautar más de 14 kilos de marihuana elaborada, $95 mil de dinero en efectivo, un teléfono y un automóvil con encargo vigente por robo, proveniente desde Los Ángeles y en mayo del año pasado.

Este hecho terminó con un hombre detenido, quien intentó evadir el control policial, chocando el vehículo en que se movilizaba y luego huyendo a pie, aunque lograr su cometido, ya que fue capturado por los funcionarios de la policía uniformada.

El detenido, de 27 años y con antecedentes penales, pasará a audiencia de control de detención por los delitos de tráfico de droga y receptación de vehículo.

Desde Carabineros señalaron que este tipo de resultados es "la consecuencia de los servicios planificados y la fiscalización que se realiza en carreteras, con el objetivo de reforzar la seguridad".

PURANOTICIA