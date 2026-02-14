Detienen a imputado por homicidio con arma cortante en Viña del Mar

Un homicidio con arma cortante quedó al descubierto la tarde de este sábado en la Avenida Décima del sector El Castillo, en la comuna de Viña del Mar, hecho que movilizó a personal especializado de la policía civil.

De acuerdo a lo informado por el Subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, a las 13:02 horas detectives concurrieron al lugar en coordinación con el Ministerio Público, tras ser alertados de un ataque fatal con arma blanca.

En el sitio del suceso, junto a peritos de la Brigada Criminalística, se realizaron diligencias investigativas y peritajes, logrando establecer que la víctima correspondía a un hombre chileno de 48 años, quien mantenía antecedentes penales.

El examen externo del cuerpo determinó la presencia de múltiples heridas cortopunzantes en el tórax y extremidades superiores, estableciendo como causa de muerte un traumatismo torácico provocado por arma cortante.

Paralelamente, el trabajo investigativo permitió el levantamiento de evidencia biológica y la recopilación de relatos testimoniales, antecedentes clave que condujeron a la identificación del presunto autor del crimen.

El imputado, un hombre chileno de 32 años, también con antecedentes penales, fue detenido en flagrancia y será puesto este domingo a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para su control de detención y formalización, mientras todos los antecedentes quedaron en conocimiento de la Fiscalía local.

