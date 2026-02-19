Detienen a hombre que se movilizaba en un vehículo robado y con placa patente falsificada en Concón

Una persona fue detenida por receptación de vehículo motorizado y uso malicioso de instrumento público en la comuna de Concón, región de Valparaíso.

En el marco de diligencias de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) Valparaíso, se procedió a la fiscalización de un vehículo, marca Kia, modelo Frontier, color blanco, el cual portaba dos láminas rectangulares, simulando corresponder a placas patentes únicas.

Al efectuar la revisión del vehículo se constató, además, que la serie de chasis presentaba signos de haber sido intervenida y a posterior, con el resultado de las pericias químicas, se logró establecer que el vehículo, mantenía un encargo vigente por el delito de robo de vehículo motorizado, de fecha 15.03.2021, denuncia cursada en la 2ª Comisaría de Carabineros de Santiago.

Debido a esto, se procedió a la detención del conductor de 35 años e incautación de la camioneta, además de la documentación falsa asociada a la placa patente falsificada que portaba el auto, y las dos láminas metálicas simuladoras de placa patente.

Cabe señalar que el sujeto aprehendido pasó a control de detención.

