Detienen a hombre que se dedicaba a la comercialización de clorhidrato de cocaína en Zapallar

El equipo MT- Cero de la Brigada de Investigación Criminal Costa Norte de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el Ministerio Público, logró la detención de un hombre mayor de edad, chileno, quien mantenía antecedentes policiales por infracción a la ley de drogas.

El subprefecto Sebastián Morales, jefe de esta unidad de la PDI, señaló que, “el trabajo de análisis criminal e investigación realizada por los detectives, permitió establecer que el imputado se dedicaba a la comercialización de clorhidrato de cocaína, realizando la entrega de la droga en su domicilio y en los alrededores de la comuna de Zapallar”.

Es así que, una vez obtenidos los medios de prueba en esta investigación, se gestionó la orden de entrada y registro para el domicilio del sujeto, donde la policía civil incautó 104,54 gramos de clorhidrato de cocaína, dos teléfonos celulares, una balanza digital y cerca de dos millones de pesos en dinero de baja denominación.

Conforme a estos antecedentes, el fiscal a cargo de la Investigación, instruyó que el detenido pasara a control de detención en Juzgado de Garantía de La Ligua, dónde se establecerán las medidas cautelares correspondientes.

PURANOTICIA