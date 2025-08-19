Detienen a hombre que robó especies desde albergue municipal en San Felipe

A raíz de una denuncia por robo de especies desde el albergue municipal, Carabineros de la SIP de la 2ª Comisaría San Felipe detuvo a un sujeto por el delito de robo en lugar habitado y, además, durante este procedimiento se develó otro delito asociado a la venta clandestina de alcoholes.

Luego de que funcionarios de la institución uniformada identificaran al imputado, por intermedio del Ministerio Público se emanó una orden de detención en contra de M.B.V.S, hombre, 19 años, con antecedentes policiales.

En base a la información recibida, el personal policial se trasladó hacia un domicilio en donde se encontraría el sujeto, dando efectivamente con su paradero, pero, además, en ese inmueble se encontró gran cantidad de botellas de bebidas alcohólicas, develándose que ese lugar funcionaba como acopio clandestino, decomisándose 301 botellas de diferentes variedades y marcas de alcoholes, también un generador.

Cabe señalar que el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público.

