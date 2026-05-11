Detienen a hombre que robaba especies desde aparcadero municipal de San Felipe

Carabineros de la 2ª Comisaría de San Felipe detuvieron a un hombre que fue sorprendido robando especies al interior del aparcadero municipal.

El procedimiento en la intersección de calle Camilo Leiva con avenida Aconcagua se originó tras el aviso de un guardia de seguridad del recinto.

La denuncia del trabajador permitió que se gestara una rápida intervención de la policía uniformada, que culminó con la detención del individuo.

En ese sentido, se informó que el sujeto mantenía una orden vigente por otro delito, por lo que fue puesto a disposición de los tribunales.

Cabe hacer presente que Carabineros informó que las especies sustraídas por el delincuente fueron recuperadas y entregadas en el lugar de los hechos.

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