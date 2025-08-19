Detienen a hombre que pretendía comprar un vehículo con un vale vista falso en Los Andes

Carabineros de la Sección de Investigación Policial de la 3ª Comisaría Los Andes, detuvieron a un hombre tras intentar llevar a cabo la compra de un vehículo con un vale vista falso en la comuna de la región de Valparaíso.

Funcionarios de la institución fueron informados de que en un local comercial de la ciudad se estaba llevando a cabo una transacción con estas características.

Una vez en el lugar, se logró establecer que el comprador, un hombre de 35 años, con domicilio en la región Metropolitana y con un amplio prontuario policial, mantenía un vale de vista falso, ante lo cual se procedió a la detención por la estafa.

Mientras que el vehículo fue recuperado y devuelto a su propietario.

Cabe señalar que Carabineros había realizado diligencias investigativas ante reiteradas denuncias por estafa en compras de vehículos de donde las víctimas eran contactadas por redes sociales y luego les pagaban los vehículos con cheque sin fondos y/o vale vistas falsos.

