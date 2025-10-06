Detienen a hombre que portaba 529 cajetillas de cigarro de contrabando en Valparaíso

En el procedimiento, funcionarios de la Sección de Investigación Policial de Carabineros hallaron al interior de un automóvil un arma de fuego tipo pistola.
Un hombre fue detenido por funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de la 2ª Comisaría Central de Valparaíso por el delito de porte y tenencia de arma de fuego, además de contrabando de cigarrillos.
Esto, luego de que el individuo fuera sorprendido a bordo de un vehículo estacionado en calle Victoria con la cantidad de 529 cajetillas de cigarros de contrabando.
Al fiscalizar en detalle el automóvil, bajo el asiento del conductor y al interior de un bolso, los carabineros encontraron un arma de fuego tipo pistola.
A raíz de lo anterior, el imputado –un hombre de 39 años, con antecedentes penales– fue detenido y, por instrucción del fiscal de turno, será puesto este martes 7 de octubre a disposición del tribunal correspondiente para su control de detención.
PURANOTICIA