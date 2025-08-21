Detienen a hombre que mantenía un automóvil con encargo y otro adulterado en taller mecánico de Viña del Mar

Un hombre, chileno, de 48 años, con antecedentes policiales, fue detenido por receptación; esto, luego que se confirmara que en su taller mecánico, ubicado en Viña del Mar, mantenía un automóvil con encargo por apropiación indebida .

Carabineros de la SEBV Valparaíso, en el marco del macrooperativo regional de revisión de talleres mecánicos, un equipo investigador efectuó una fiscalización de un local ubicado en el sector de Villa Esperanza, en el sector alto de Forestal.

En dicho lugar se efectuó la revisión de 18 vehículos, logrando identificar –a través de los números de chasis– que uno mantenía encargo vigente por el delito de apropiación indebida y otro con su número de chasis y motor adulterados.

Debido a esta situación, los carabineros procedieron a la detención de este individuo de 48 años, quien además registra antecedentes policiales.

Cabe hacer presente que por instrucción del Ministerio Público, el hombre detenido en este procedimiento de la policía uniformada pasará a control de detención.

