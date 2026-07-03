Detienen a hombre por robo de ocho vacunos desde un predio agrícola en Santo Domingo

Un hombre fue detenido tras sustraer ocho vacunos de manera ilegal desde un predio agrícola en el sector de Bucalemu, en la comuna de Santo Domingo.

La captura se produjo gracias al seguimiento controlado del equipo de seguridad de la municipalidad y de carabineros de la comuna.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este viernes, cuando personal municipal tomó conocimiento de un posible delito de abigeato, iniciándose el seguimiento a distancia de un vehículo, sumándose personal de Carabineros de Santo Domingo.

Del procedimiento se informó a personal de la comuna de San Pedro, quienes procedieron a la fiscalización del móvil en la ruta, adoptando el procedimiento personal de carabineros de Santo Domingo.

Se logró la aprehensión de la persona que pasará a control de detención, mientras que los animales fueron devueltos a su dueño.

Respecto al vehículo utilizado, este registra denuncias por haber participado en similares delitos en sectores rurales de Santo Domingo.

Respecto al procedimiento, el Seremi de Seguridad, Hernán Silva, indicó que “esta acción del equipo de seguridad municipal y carabineros de Santo Domingo es un claro ejemplo del trabajo coordinado que se puede implementar en toda la provincia, con equipos municipales bien preparados y el respaldo de carabineros frente a situaciones o hechos delictuales que puedan revestir mayor peligro, por lo que destaco muy positivamente esta acción en la comuna que además responde al refuerzo en medidas y estrategias policiales que hemos estado potenciando en la zona”.

Cabe señalar que el delito de abigeato o robo de animales es frecuente en sectores rurales del país. En la región, según datos del Centro de Análisis Delictual (CEAD), en el primer trimestre de 2026 (ene-mar) se registran 26 casos policiales, de los cuales 7 corresponden a la provincia de San Antonio.

PURANOTICIA