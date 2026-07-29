Detienen a hombre por portar un revólver y municiones durante control policial en Cabildo

Un hombre de 38 años fue detenido por Carabineros de la Tenencia de Cabildo tras ser sorprendido portando ilegalmente un arma de fuego y municiones durante un control preventivo realizado en el sector alto de la comuna.

El procedimiento se registró alrededor de las 2:00 horas de este miércoles en calle Los Olivos, donde personal policial fiscalizó al individuo y efectuó un registro superficial de sus vestimentas.

En ese contexto, los funcionarios encontraron oculto entre su ropa un revólver, además de tres cartuchos calibre .38 sin percutar, por lo que procedieron a su detención por el delito de porte ilegal de arma de fuego.

El imputado, quien registra antecedentes policiales, fue puesto a disposición del tribunal competente para su respectivo control de detención, conforme a las instrucciones impartidas por el Ministerio Público.

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