Detienen a hombre por detonar artefacto explosivo frente a casa de su expareja en Viña del Mar

Un hombre de 51 años fue detenido por carabineros de la Subcomisaría Forestal, acusado de detonar un artefacto explosivo en el exterior del domicilio de su expareja, en el sector de Chorrillos, en la comuna de Viña del Mar.

Tras la denuncia de la víctima y con las características entregadas, personal uniformado realizó patrullajes preventivos por el sector, logrando ubicar al individuo.

Al advertir la presencia policial, el sujeto intentó huir, siendo alcanzado y detenido a corta distancia por los funcionarios de Carabineros.

Durante el procedimiento, los policías realizaron un registro de sus vestimentas, encontrando elementos asociados a la Ley de Control de Armas, correspondientes a mechas de seguridad y un detonador.

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado fue puesto a disposición de la justicia, determinándose la ampliación de su control de detención hasta este miércoles, instancia en la que se definirán las medidas cautelares correspondientes.

PURANOTICIA