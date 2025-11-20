Detienen a hombre implicado en muerte de mujer que fue hallada calcinada en la parte alta de San Antonio

El Fiscal Ecoh San Antonio, Juan Carlos Catalán, informó sobre la detención de un hombre por el homicidio de una mujer de 41 años de edad en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso.

La víctima fue encontrada este lunes calcinada y sin sus extremidades inferiores, en el sector Potrerillos.

A la persona que se encontraba viviendo en una toma de terrenos del cerro Bellavista junto a su pareja, le quitaron la vida propinándole al menos dos golpes en la cabeza.

"El día de hoy, la Fiscalía ECO de San Antonio obtuvo por parte del Juzgado de Garantía de San Antonio, una orden de detención en contra de un hombre responsable del homicidio de una mujer de 41 años de edad", indicó el persecutor.

Complementó que dicha orden de detención "se llevó a efecto el día de hoy a través de la Brigada de Homicidio de San Antonio".

Cabe señalar que el sujeto pasará a control de detención este viernes ante el Juzgado de Garantía de San Antonio.

