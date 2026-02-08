Detienen a hombre en situación de calle tras robo y destrozos en liceo de Playa Ancha

Un hombre adulto en situación de calle fue detenido tras ser sorprendido robando en el Liceo María Luisa Bombal, ubicado en el sector de Playa Ancha, en la región de Valparaíso, luego de una persecución realizada por Carabineros, con apoyo de personal del propio establecimiento educacional.

El hecho quedó al descubierto gracias a las cámaras de seguridad del recinto, donde se detectó la presencia de dos individuos al interior del liceo, quienes habrían provocado diversos destrozos y sustraído especies. Tras la alerta, Carabineros desplegó un operativo policial en las inmediaciones del establecimiento.

Durante la persecución, uno de los sujetos fue detenido, mientras que el segundo logró escapar, huyendo hacia una quebrada del sector, por lo que se mantiene un trabajo investigativo para dar con su paradero.

El mayor Gustavo Figueroa, jefe de la Primera Comisaría Sur de Valparaíso, informó que el detenido, junto a otro individuo, habría robado cañerías de cobre, ocasionando daños significativos en áreas como el casino, comedor, camarín de auxiliares, salas técnicas, además de vidrios, cañerías y estructuras metálicas.

Por su parte, el jefe de gabinete del Servicio Local de Educación Pública, Javier Mancilla, detalló que el avalúo preliminar de los daños asciende a cerca de $10 millones, monto que será restituido por la institución. En tanto, la Sección de Investigación Policial (SIP) quedó a cargo de las diligencias para esclarecer la dinámica del delito e identificar al segundo involucrado, antecedentes que ya fueron remitidos al Ministerio Público.