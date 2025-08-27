Detienen a hombre de 35 años investigado por violación de una joven de 27 en Cartagena

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI) San Antonio detuvieron a un hombre de 35 años, por el delito de violación de mayor de 14 años.

El hecho ocurrió el pasado 23 de agosto, cuando el individuo abordó a su víctima, una mujer de 27 años en la vía pública, mientras ella salía de su domicilio.

Mediante intimidación, con un arma de aire comprimido, la obligó a subir a un vehículo y la trasladó hasta su inmueble en la comuna de Cartagena, donde cometió la agresión sexual.

Gracias al trabajo de análisis criminal e inteligencia policial desarrollado por los detectives de la PDI, se reunieron diversas evidencias que acreditan el delito.

Con estos antecedentes, se obtuvo la orden de detención correspondiente, siendo el sujeto ubicado, arrestado y puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio.

PURANOTICIA