Detienen a hombre de 25 años tras incautar más de 4 kilos de marihuana en Nogales

Un hombre de 25 años fue detenido por Carabineros tras ser sorprendido transportando más de 4 kilos de marihuana durante un control vehicular realizado en la ruta 5 Norte, en la comuna de Nogales.

El procedimiento fue desarrollado por personal de la Sección OS7 Valparaíso, con apoyo de funcionarios de la Tenencia Carreteras Hijuelas, en el marco de fiscalizaciones a vehículos que circulaban por la principal ruta de conexión de la zona.

Fue durante el control a un automóvil que los funcionarios encontraron en su interior más de 4 kilos de marihuana, además de $1.400.000 en dinero en efectivo y un teléfono celular.

A raíz de estos antecedentes, la policía uniformada detuvo al conductor, de 25 años, quien quedó a disposición de la justicia y pasará a control de detención.

Cabe hacer presente que el procedimiento se enmarca en las labores de fiscalización y control desarrolladas por la institución para detectar el transporte de sustancias ilícitas en las principales rutas de la región de Valparaíso.

PURANOTICIA