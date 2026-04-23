Detienen a hombre con 120 dosis de droga durante operativo policial en La Ligua

Un hombre fue detenido por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, en el marco de diligencias realizadas por la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría de La Ligua, en coordinación con el Ministerio Público.

El procedimiento permitió sorprender al imputado en posesión de 120 dosis de pasta base de cocaína, además de $108.000 en dinero en efectivo, lo que motivó su detención inmediata por parte del personal de la policía uniformada.

Cabe hacer presente que por instrucción del Ministerio Público, el detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía para su respectivo control de detención.

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