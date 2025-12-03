Detienen a hombre como presunto autor de incendio forestal que afectó a la comuna de Olmué

Carabineros detuvieron a un hombre por su presunta autoría de un incendio forestal en la comuna de Olmué, región de Valparaíso.

Uniformados de la Patrulla Forestal de Marga Marga aprehendieron a un sujeto de 49 años.

El siniestro que ya fue extinguido afectó a pastizal, matorral y arbolado nativo.



La emergencia denominada "Alto Olmué" consumió una superficie aproximada de 1,5 hectáreas.

En consideración a este antecedente y en base a la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Amarilla para la comuna de Olmué.

Trabajaron en el lugar, el Cuerpo de Bomberos de Olmué, 6 Brigadas, 3 Técnicos, 3 aviones, 3 helicópteros de Conaf, 1 camión aljibe de la Municipalidad de Limache.

(Imágenes: @ZonaCarabValpo)

