Detienen a hombre armado con escopeta y cuchillo tras una persecución por Quillota

En el marco de los patrullajes preventivos desarrollados por carabineros de la Tenencia Las Cruzadas, en Quillota, se intentó fiscalizar a un hombre adulto, quien al ver la presencia policial decidió darse a la fuga desde el lugar.

El procedimiento se llevó a cabo a la altura de la intersección de calles 1 de Mayo con los Lúcumos donde, tras un seguimiento, los uniformados procedieron a darle alcance al sujeto, detectando que en su mochila portaba una escopeta de fabricación artesanal, dos cartuchos de calibre 12 milímetros y un arma blanca tipo cuchillo.

La teniente Camila Molina, de la Tenencia de Carabineros Las Cruzadas, en la comuna de Quillota, señaló que "estos antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que dispuso que el detenido pase a control de detención".

El detenido, además, registra diversos antecedentes penales por distintos delitos, instruyéndose diversas diligencias investigativas asociadas al último ilícito.

"Con esto que reafirmamos el compromiso de Carabineros con la seguridad y tranquilidad en la comunidad", recalcó la oficial de la policía uniformada.

PURANOTICIA