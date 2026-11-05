Detienen a hombre acusado de robar especies desde una vivienda en Cartagena

En un trabajo coordinado con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y con la colaboración de la Central de Cámaras de Cartagena, personal de la Dirección de Seguridad Pública, Emergencia y Fiscalización logró la detención de un hombre adulto que habría sustraído especies desde un domicilio en el sector de San Sebastián.

El procedimiento se inició tras la alerta de vecinos al número de emergencias *4134, lo que permitió identificar al individuo y coordinar su detención. Posteriormente, fue entregado a personal de Carabineros de la 2ª Comisaría de Cartagena para continuar con las diligencias correspondientes.

El director de Seguridad Pública, Emergencia y Fiscalización, Emilio Matheu, destacó que "este procedimiento demuestra la importancia de la colaboración entre los vecinos, nuestra Central de Cámaras y los equipos de Seguridad Pública".

Asimismo, sostuvo que "la denuncia oportuna permite activar nuestros protocolos y responder de manera coordinada frente a situaciones que afectan la tranquilidad de las familias. Invitamos a la comunidad a seguir utilizando el *4134 para alertar ante cualquier emergencia o situación sospechosa”.

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