Detienen a hombre acusado de mantener secuestrada y amenazada a su exconviviente durante tres días en hostal de Valparaíso

Un hombre de 24 años fue detenido por funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría Sur de Carabineros Valparaíso, acusado de los delitos de secuestro, lesiones y amenazas de muerte en contra de su exconviviente.

Según los antecedentes entregados por la policía uniformada, el sujeto habría mantenido encerrada a la mujer durante tres días al interior de una habitación de un hostal, período en el que además habría sido víctima de agresiones y amenazas.

La víctima habría esperado un descuido de su expareja para poder salir del lugar y trasladarse hasta la unidad policial ubicada en el cerro Playa Ancha de la comuna porteña, lugar donde realizó la denuncia y entregó antecedentes sobre lo ocurrido.

El mayor Gustavo Figueroa, comisario de la 1ª Comisaría Sur de Valparaíso, detalló que "se logró la detención del ciudadano chileno F.I.R.A., de 24 años, por el delito de secuestro, lesiones y amenazas de muerte en contra de su ex conviviente".

Asimismo, indicó que "el detenido habría mantenido encerrada a la víctima en una pieza de un hostal por tres días bajo amenazas y agresiones".

Respecto al escape de la mujer, el oficial de Carabineros señaló que "esperó un descuido para poder trasladarse a esta unidad policial y realizar la denuncia".

Finalmente el mayor Figueroa sostuvo que "gracias al oportuno trabajo y diligencia realizada por la SIP, se logró dar con la ubicación y la detención de este peligroso individuo, poniéndolo a disposición del Ministerio Público".

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