Detienen a guardia de seguridad en Viña del Mar por exhibir certificado falso a Carabineros

En el marco de labores de fiscalización efectuadas por personal de la Oficina de Seguridad Privada OS-10 de Carabineros, un guardia de seguridad fue detenido en Viña del Mar por el delito de falsificación y uso malicioso de instrumento público.

El procedimiento se desarrolló en un supermercado, lugar hasta donde concurrió personal especializado con el objetivo de fiscalizar la acreditación y documentación de los trabajadores a cargo de la seguridad de clientes y trabajadores.

Durante la inspección, un guardia de 21 años exhibió a los fiscalizadores su curso de capacitación de guardia de seguridad, sin embargo, tras una revisión detallada del documento, se detectó criterios de falsedad en el formato y diseño del certificado, lo cual fue ratificado al verificarlo en la plataforma de Carabineros de Chile

Ante estos antecedentes, se procedió a la detención del sujeto por el delito de uso malicioso y falsificación de instrumento público, mientras que los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

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