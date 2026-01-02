Detienen a gendarme que fue sorprendido intentando ingresar droga a la cárcel de Valparaíso: fue destituido de la institución

Asimismo, Gendarmería anunció la apertura de un sumario administrativo que tenga como objetivo esclarecer todas las responsabilidades pertinentes en el caso.
Un funcionario de Gendarmería fue detenido luego de ser sorprendido intentando ingresar sustancias ilícitas a un módulo del Complejo Penitenciario de Valparaíso.
Tras rigurosas indagatorias llevadas a cabo por Gendarmería, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público, se logró determinar que el trabajador de la cárcel porteña intentó ingresar drogas a uno de los módulos del recinto.
A raíz de estos graves hechos, Gendarmería ordenó la destitución inmediata del funcionario involucrado, así como la apertura de un sumario administrativo que tenga como objetivo esclarecer todas las responsabilidades pertinentes.
A través de una escueta declaración pública, la institución uniformada señaló que "reiteramos nuestro firme compromiso con la transparencia y la probidad, rechazando y condenando de manera contundente cualquier conducta que se desvíe de los principios del servicio público y del juramento de servicio".
"No toleraremos acciones que pongan en riesgo la integridad de la justicia penal y de las instituciones de nuestro país", sentenciaron.
