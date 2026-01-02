Detienen a gendarme que fue sorprendido intentando ingresar droga a la cárcel de Valparaíso: fue destituido de la institución

Un funcionario de Gendarmería fue detenido luego de ser sorprendido intentando ingresar sustancias ilícitas a un módulo del Complejo Penitenciario de Valparaíso.

Tras rigurosas indagatorias llevadas a cabo por Gendarmería, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público, se logró determinar que el trabajador de la cárcel porteña intentó ingresar drogas a uno de los módulos del recinto.

A raíz de estos graves hechos, Gendarmería ordenó la destitución inmediata del funcionario involucrado, así como la apertura de un sumario administrativo que tenga como objetivo esclarecer todas las responsabilidades pertinentes.

A través de una escueta declaración pública, la institución uniformada señaló que "reiteramos nuestro firme compromiso con la transparencia y la probidad, rechazando y condenando de manera contundente cualquier conducta que se desvíe de los principios del servicio público y del juramento de servicio".

"No toleraremos acciones que pongan en riesgo la integridad de la justicia penal y de las instituciones de nuestro país", sentenciaron.

PURANOTICIA