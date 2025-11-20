Detienen a extranjero de 18 años que agredió sexualmente a niña en colectivo de San Antonio: registra situación migratoria irregular

La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI San Antonio detuvo a un individuo, mayor de edad, por el delito flagrante de abuso sexual de menor de 14 años, hecho ocurrido en la comuna porteña.

La jefa de esta brigada especializada, subprefecta Angélica Parra, señaló que “la denunciante, abuela de la víctima de tan solo 10 años de edad, refiere que mientras era trasladada en un colectivo desde su colegio hasta su inmueble, fue abordada por un sujeto desconocido al interior del móvil, quien la agrede sexualmente, además de amenazarla de muerte si contaba lo sucedido”.

Con estos antecedentes, se efectuaron diversas diligencias investigativas, coordinadas con el Ministerio Público, que permitieron individualizar al autor del ilícito.

De esta manera, los detectives de la policía civil lograron ubicarlo y aprehenderlo, verificando que se trataba de un hombre de 18 años, de nacionalidad extranjera y con situación migratoria irregular en nuestro país.

Finalmente, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio para su respectiva audiencia de formalización de cargos.

