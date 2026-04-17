Detienen a evasor con arma blanca en fiscalización al Tren Limache-Puerto en Villa Alemana

La seguridad al interior de los trenes y andenes del Tren Limache-Puerto es parte esencial en la operación de EFE Valparaíso. Por ello, durante las últimas semanas se han intensificado las coordinaciones con las prefecturas de Carabineros de Valparaíso, Viña del Mar y Marga Marga, para reforzar las rondas de seguridad conjuntas en el servicio.

Estas intervenciones se realizan de manera constante en toda la red. La última fue en Villa Alemana, donde efectivos policiales, guardias tácticos y vigilantes privados se desplegaron en las cinco estaciones de la comuna para realizar controles de identidad, control de evasión y restricción a espectáculos artísticos itinerantes.

Como resultado, se cursaron siete infracciones por evasión, dos por comercio informal y una multa por fumar al interior del transporte público, las que fueron derivadas al Juzgado de Policía Local de Villa Alemana. A esto se suma la detención de un evasor, quien al ser controlado fue sorprendido con un arma cortopunzante.

Fernando Jaque, jefe de seguridad de EFE Valparaíso, explicó que estos operativos "los estamos realizando sin aviso previo en toda la red y el objetivo de trabajar así es que la fuerza pública nos acompañe en el cumplimiento del reglamento de pasajeros. Por cierto, ellos aprovechan de hacer sus tareas específicas. Estos protocolos que llevamos con Carabineros nos ayudan a bajar el porcentaje de evasión, las personas mismas de boca en boca se pasan la información y, por cierto, cuando los hacemos se produce un efecto positivo en términos de que disminuye la evasión,el comercio. El hecho de trabajar en conjunto con Carabineros nos potencia todo”.

Por su parte, el mayor José Halabi, comisario de la 2°comisaria de Quilpué, destacó que "hemos tenido buenos resultados. Se detuvo en Villa Alemana a un individuo que mantenía un arma blanca. También nos sirve para detectar personas que mantengan órdenes de aprehensión vigente, como así mismo prevenir incivilidades. Por cierto, el transporte público y ante el eventual aumento de pasajeros es necesario marcar presencia permanente, colaborando en la labor de seguridad privada, pero a su vez, en los perímetros también de las, de cada una de las estaciones”.

Cabe hacer presente que se realizaron 27 controles de identidad y se controlaron conductas que pueden resultar peligrosas como sentarse en el suelo y detenerse en el sector de entre coches. El operativo continuó en la comuna de Quilpué y durante las próximas semanas seguirán desarrollándose en distintos puntos de la red.

PURANOTICIA