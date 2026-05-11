Detienen a dos sujetos tras robo de vehículo en la parte alta de Viña del Mar: portaban arma de aire comprimido

Dos personas fueron detenidas por Carabineros tras el robo de un vehículo registrado durante la noche de este domingo 10 de mayo en la comuna de Viña del Mar.

El procedimiento policial se originó cerca de las 23:00 horas en el sector de Santa Julia, luego que la víctima denunciara el delito y entregara antecedentes que permitieron activar un rápido operativo policial para ubicar el automóvil sustraído.

El vehículo pudo ser monitoreado mediante sistema GPS, lo que facilitó el seguimiento por parte de Carabineros y la posterior localización de los imputados.

Durante la huida, los sujetos perdieron el control del móvil en el mismo sector de Santa Julia, siendo posteriormente detenidos por personal policial.

De acuerdo con los antecedentes entregados, los dos individuos resultaron sin lesiones tras el accidente y fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Asimismo, en el procedimiento se logró la incautación de un arma de aire comprimido, elemento que habría sido utilizado para concretar el robo del vehículo.

Carabineros continúa desarrollando diligencias relacionadas con el caso y los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía local de la Ciudad Jardín.

PURANOTICIA