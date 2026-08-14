Detienen a dos sujetos sorprendidos robando en la Escuela Manuel Bulnes de Quilpué

Dos personas fueron detenidas por Carabineros tras ser sorprendidas ingresando a la Escuela Manuel Bulnes de Quilpué para sustraer especies desde su interior.

El procedimiento se registró cuando personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2ª Comisaría de Quilpué realizaba labores de vigilancia especial en el recinto, debido a los reiterados robos que han afectado a la comunidad educativa.

En ese contexto, observaron a los dos sujetos saltar el cierre perimetral e ingresar hasta el sector del casino, desde donde comenzaron a retirar diversas especies.

Los uniformados les dieron alcance al interior de la escuela y procedieron a detenerlos, recuperando la totalidad de los elementos involucrados en el ilícito.

El operativo se enmarca en las labores que Carabineros desarrolla para enfrentar los delitos que afectan a establecimientos educacionales de la comuna, así como en las coordinaciones impulsadas por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Marga Marga para reforzar la seguridad de escuelas, liceos y jardines infantiles de su territorio.

Precisamente el director ejecutivo del SLEP Marga Marga, Ricardo Aravena, comentó que "valoramos profundamente el trabajo desarrollado por Carabineros y el resultado de este procedimiento. Hemos impulsado una coordinación permanente para fortalecer la seguridad de nuestros establecimientos, porque entendemos que proteger una escuela también significa proteger los recursos, los espacios y las condiciones que necesitan nuestras y nuestros estudiantes para aprender".

Aravena agregó que "cada recurso que se sustrae o infraestructura que se daña pertenece a nuestras comunidades educativas y está destinado directamente al aprendizaje y bienestar de nuestros estudiantes. Por eso vamos a seguir desarrollando acciones de prevención, coordinación y resguardo en todo el territorio".

Los dos detenidos pasarán a audiencia de control de detención, mientras continúan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

PURANOTICIA