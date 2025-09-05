Detienen a dos sujetos que vendían marihuana a jóvenes estudiantes en La Ligua

Dos individuos fueron detenidos por infracción a la Ley 20.000, tras ser sorprendidos comercializando cannabis sativa en pleno centro de La Ligua.

Los imputados fueron sorprendidos en la plaza de Armas de la comuna, lugar donde distribuían la droga a jóvenes estudiantes, previo contacto en redes sociales.

Cabe hacer presente que el procedimiento de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI se enmarcó en el operativo denominado «Kilómetro Cero».

En él, los detectives de la policía civil incautaron 92,25 gramos en sustancias ilícitas, correspondientes a 57 dosis de cannabis sativa listas para su comercialización.

Además, se incautaron dos teléfonos celulares utilizados para coordinar las ventas.

Por instrucción del fiscal de La Ligua, ambos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía local para su respectiva audiencia de formalización.

PURANOTICIA