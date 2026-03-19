Detienen a dos sujetos por robo de celulares a estudiantes en el centro de Viña del Mar

Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría de Viña del Mar detuvo a dos personas por los delitos de robo por sorpresa y receptación.

Durante patrullajes preventivos y focalizados en el sector céntrico de la Ciudad Jardín, el personal policial fue alertado sobre la presencia de dos hombres que efectuaban la dinámica de efectuar robos a estudiantes en la locomoción colectiva.

A raíz de lo anterior, se llevó a cabo un patrullaje que permitió dar con los individuos sindicados, los que se encontraban en la intersección de Av. Uno Norte con Av. Los Castaños, lugar donde huyeron en locomoción colectiva para luego abordar un automóvil particular, el cual fue seguido discretamente por los efectivos de la SIP.

Finalmente, al llegar a la avenida Libertad, los sujetos fueron interceptados, procediendo a la detención y a la incautación de especies tales como dos celulares, los cuales fueron sustraídos mediante el robo por sorpresa a dos estudiantes.

Y.E.M.M. de 33 años y Y.P.L.M. de 40 años, ambos con amplio prontuario policial por delitos tales como robo frustrados, receptación, amenazas, hurto simple, robos por sorpresa, entre otros, pasaron a audiencia de control de detención.

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