Detienen a dos sujetos con media tonelada de marihuana en su poder en San Felipe

Dos personas fueron detenidas en el marco de una fiscalización de Carabineros en la ruta 5 Norte, en San Felipe, por el delito de tráfico de drogas, procedimiento en el cual lograron incautar más de 510 kilos de marihuana elaborada.

Alrededor de las 10:00 horas de este lunes 29 de diciembre, funcionarios de la Tenencia Carreteras de San Felipe, mientras realizaban patrullajes por la ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 69 en dirección al sur, observaron una camioneta que se desplazaba de forma errática, motivo por el cual procedieron a su fiscalización.

De esta manera, los policías aconcagüinos detectaron que en el área de carga cerrada de la camioneta transportaban gran cantidad de sacos de diferentes tamaños y color, los cuales en su interior mantenían una sustancia vegetal de color verde, así como también emanaba un fuerte hedor, característico al de la marihuana.

Así, el procedimiento se trasladó hasta el cuartel policial para requerir mediante el Ministerio Público el peritaje, a cargo de carabineros de la sección OS7.

Respecto a las incautaciones, Carabineros de San Felipe detalló que se trata de más de 510 kilos de marihuana elaborada, avaluada en $ 5.110 millones, una camioneta, tres teléfonos celulares, y $173.000 en dinero en efectivo.

En cuanto a los detenidos, estos fueron identificados con las iniciales C.H.F.M., de 28 años; y D.A.G.C., de 37 años, ambos chilenos, con antecedentes policiales. Por instrucción del Ministerio Público, ambos detenidos pasan a control de detención.

