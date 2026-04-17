Detienen a dos sujetos con amplio prontuario por robo frustrado a conductor en Quintero

Dos sujetos fueron detenidos en Quintero luego de ser sorprendidos intentando asaltar a un conductor de la locomoción colectiva, según informó Carabineros.

De acuerdo a lo señalado por el capitán Miguel Cuevas, jefe de la Subcomisaría Quintero, el procedimiento se originó tras una alerta a los canales de emergencia.

"Un oportuno llamado indicaba que dos sujetos intentaban asaltar a un conductor”, por lo que personal policial concurrió rápidamente al sector.

A partir de estas diligencias, Carabineros logró ubicar a los individuos en las inmediaciones del lugar, concretando su detención. Durante el procedimiento, se estableció que uno de los sujetos portaba un arma de fuego.

El oficial además indicó que ambos detenidos cuentan con un amplio prontuario policial. “Estos antisociales mantienen un amplio prontuario policial y serán puestos a disposición de los tribunales de justicia”, afirmó.

Los imputados enfrentarán cargos ante tribunales por los delitos de robo frustrado, además de porte y tenencia de arma de fuego y munición.

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