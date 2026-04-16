Detienen a dos sujetos armados con escopetas artesanales y droga en San Antonio

Dos sujetos fueron detenidos por Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Primera Comisaría de San Antonio, tras ser sorprendidos portando armas de fuego y droga en plena vía pública.

El procedimiento se desarrolló en el marco del refuerzo de patrullajes preventivos y fiscalizaciones nocturnas en la comuna. En ese contexto, funcionarios de civil detectaron a dos individuos en actitud sospechosa que se desplazaban por avenida Barros Luco en dirección al sur, a la altura del puente Llolleo.

Ante esta situación, el personal policial realizó un control de identidad y la revisión de sus vestimentas, encontrando entre sus pertenencias dos escopetas de fabricación artesanal, además de cinco armas blancas de distinto tamaño y droga.

Ambos detenidos mantienen un amplio prontuario por diversos delitos.

Por instrucción del fiscal de turno, los imputados pasarán a control de detención, mientras continúan las diligencias para determinar el origen de las armas y la droga incautada en el procedimiento realizado en la comuna de San Antonio.

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