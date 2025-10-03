Detienen a dos personas que vendían droga en un domicilio del cerro Cordillera en Valparaíso

Detectives MT0 de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI), en un trabajo conjunto con el Ministerio Público, detuvieron a un hombre y una mujer, quienes vendían droga en un domicilio ubicado en el cerro Cordillera de la Ciudad Puerto.

En el procedimiento policial se incautaron 645,89 gramos de droga, siendo 408,45 gramos de cocaína base y 237,44 gramos de clorhidrato de cocaína, sustancias que eran comercializadas a distintos consumidores del sector.

Además, como parte de las indagatorias fue incautado dinero en efectivo y un teléfono celular vinculados a la actividad delictiva. Cabe señalar que uno de los imputados mantenía una orden de detención vigente por amenazas.

De acuerdo con la investigación, los imputados utilizaban su inmueble como centro de acopio y punto de venta de droga, lo que les permitía mantener un flujo constante de consumidores en el sector.

Por instrucción del Ministerio Público, ambos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso, donde se decretó la medida cautelar de prisión preventiva.

PURANOTICIA