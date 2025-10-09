Detienen a dos personas por su presunta participación en homicidio con arma blanca ocurrido en mayo en el centro de Viña del Mar

Detectives pertenecientes a la Brigada de Homicidios Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI), en un trabajo coordinado con el Ministerio Público, detuvieron a un hombre y a una mujer, ambos de nacionalidad chilena, por su presunta responsabilidad en un homicidio ocurrido el pasado 1 de mayo en el sector céntrico de Viña del Mar.

El trabajo desarrollado en el sitio del suceso y el de posterior análisis criminal, permitió a los oficiales de la PDI llegar hasta las comunas de Padre Hurtado y Maipú en la región Metropolitana, donde fueron aprehendidos los antisociales.

Según informó el jefe de la unidad especializada de la PDI, subprefecto Rodrigo Gallardo, la indagatoria “tiene su génesis en una investigación por el delito de homicidio con arma cortante, ocurrido el 1 de mayo de 2025, cuando la víctima, un hombre chileno de 24 años, fue agredido con un arma blanca en el sector céntrico de Viña del Mar, provocándole la muerte”.

Por instrucción del fiscal, los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para ser formalizados.

VIDEO

