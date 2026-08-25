Detienen a dos personas por receptación y recuperan especies avaluadas en $7 millones tras robo a predio agrícola de Casablanca

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI Valparaíso, detuvieron a dos personas por su responsabilidad en el delito flagrante de receptación, en el marco de una investigación por robo en lugar no habitado perpetrado el pasado 16 de agosto, en un predio agrícola de Casablanca.

De acuerdo a información aportada por la PDI, tras diversas diligencias efectuadas en el sitio del suceso, se logró establecer que los imputados ingresaron a un galpón al interior de la propiedad desde donde sustrajeron especies avaluadas en cerca de 7 millones de pesos, dándose posteriormente a la fuga.

En coordinación con el Ministerio Público, se gestionaron las órdenes correspondientes, concretando las detenciones en un domicilio de esta comuna.

En dicho lugar, se ubicaron la totalidad de los artículos robados, entre ellos dos bicicletas de alta gama y materiales de construcción.

Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, mientras que ambos imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Casablanca para su respectiva audiencia de control de detención y eventual posterior formalización.

PURANOTICIA