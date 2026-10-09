Detienen a dos personas por comercialización de peces genéticamente modificados en Valparaíso

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI), producto de una fiscalización a un local comercial de venta de mascotas, detuvieron a dos personas tras detectar que en el establecimiento se mantenían y comercializaban peces ornamentales genéticamente modificados.

Según los antecedentes de la investigación, en el lugar se encontraron 151 ejemplares que fueron sometidos a pruebas de bioluminiscencia, emitiendo colores fluorescentes, lo que permitió evidenciar su modificación genética estableciendo, además, que estos eran adquiridos en el comercio informal y vendidos al público a precios que fluctuaban entre los 6.000 y 7.000 pesos.

La crianza y comercialización de organismos hidrobiológicos genéticamente modificados sin las autorizaciones correspondientes constituyen un delito contemplado en la Ley General de Pesca y Acuicultura, por lo que dichos peces fueron incautados y entregados al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

Por instrucción del Ministerio Público, ambos detenidos quedaron apercibidos conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal.

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