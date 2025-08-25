Detienen a dos personas en Viña del Mar por receptación: uno de los sujetos tenía droga en su poder

Carabineros detuvo a dos personas en Viña del Mar por receptación de vehículo motorizado y por la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

Según la institución, la aprehensión ocurrió a las 15:15 horas mientras personal de la 5ª Comisaría de la Ciudad Jardín desarrollaba patrullajes preventivos por avenida Uno Norte.

Al llegar al Puente Cancha llevaron a cabo un control vehicular a una motocicleta, la cual, al ser consultado sus antecedentes, mantenía encargo por robo con fecha del 12 de agosto en Villa Alemana.

Además, a uno de los dos detenidos se le realizó una revisión a su bolso tipo banano, en el cual mantenía 11 bolsas con una sustancia blanca similar a la pasta base y otra bolsa con una sustancia similar a la marihuana.

Además, fue incautada la cantidad de $105.000 en efectivo en billetes.

Cabe señalar que los imputados mantienen antecedentes policiales.

PURANOTICIA