Detienen a dos personas en Villa Alemana por microtráfico e infracción a la Ley de Armas

Detectives del equipo MT0 de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Villa Alemana de la Policía de Investigaciones de Chile detuvieron a dos personas, una de ellas menor de edad, por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de drogas en pequeñas cantidades e infracción a la Ley de Armas.

El procedimiento fue desarrollado en la comuna de Villa Alemana, en diligencias coordinadas con el Ministerio Público, y permitió a los detectives incautar ketamina y cocaína base, además de una pistola a fogueo marca Bruni, modelo GAP 9 mm.

El jefe de la Bicrim Villa Alemana, subprefecto Sergio Gutierrez, señaló que el arma incautada corresponde a una pistola a fogueo, cuya internación, comercialización y uso se encuentran prohibidos conforme a la Ley N° 17.798.

Respecto de la droga decomisada, su avalúo total alcanza los $1.166.500.

Por instrucción del fiscal de turno, ambos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía para la respectiva audiencia de control de detención.

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