Detienen a dos peligrosos delincuentes de 16 y 17 años que protagonizaron "lanzazo" en Viña del Mar: mantienen nutrido prontuario

Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría de Viña del Mar detuvieron a dos adolescentes, de 16 y 17 años, por su participación en un delito de robo por sorpresa ocurrido en la intersección de calles 14 Norte con 1 Oriente.

Mientras realizaban patrullajes preventivos, los funcionarios recibieron un comunicado de la Central de Comunicaciones (Cenco) alertando sobre el ilícito.

En el lugar, los efectivos de la policía uniformada viñamarina iniciaron un recorrido por el sector, logrando fiscalizar a dos jóvenes que se daban a la fuga.

Minutos más tarde, la víctima y dos testigos reconocieron a los individuos como los autores del robo de una cadena de oro, especie avaluada en $250.000, la cual fue recuperada tras ser encontrada oculta en un banano que portaba uno de los detenidos.

Ambos adolescentes mantienen antecedentes penales y un amplio prontuario delictual, principalmente por robos por sorpresa de teléfonos celulares y cadenas.

Una vez informados los antecedentes al fiscal de turno, éste dispuso que los detenidos fueran puestos a disposición del tribunal para su control de detención.

El capitán Carlos Brito, subcomisario de los Servicios de la 1ª Comisaría de Carabineros de Viña del Mar, destacó que “gracias al trabajo oportuno y eficaz de personal SIP, y en el marco del plan de reforzamiento para combatir delitos que afectan directamente a las víctimas, se logró la detención de dos adolescentes dedicados a este tipo de ilícitos, contribuyendo así a mejorar la seguridad en el sector”.

