Detienen a dos mujeres que vendían cigarros de contrabando ocultos bajo la fachada de un puesto de ropa interior en Valparaíso

Utilizando como fachada la venta de ropa interior, carabineros de la Patrulla ECO de Valparaíso detectaron que dos mujeres vendían cigarrillos de contrabando.

El procedimiento policial se materializó en la transitada calle Uruguay de la comuna porteña, donde los uniformados incautaron un total de 1.267 cajetillas.

La institución indicó que el operativo se llevó a cabo en el marco de las fiscalizaciones permanentes que realizan en los alrededores del Mercado Cardonal.

En este contexto, observaron que abajo de una mesa donde mantenían la ropa interior que vendían, mantenían un bolso de feria con los cigarrillos de contrabando.

Producto de esta situación, las dos mujeres fueron detenidas por Carabineros, quienes confirmaron también que ambas registran antecedentes penales.

