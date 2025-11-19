Detienen a dos mujeres que coordinaban venta de drogas a través de redes sociales en Cabildo

Detectives de la Agrupación MT- Cero de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) La Ligua de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el Ministerio Público, detuvieron a dos mujeres de 26 y 33 años, quienes se dedicaban a la venta de diversos tipos de drogas en pequeñas cantidades, en la comuna de Cabildo.

El trabajo de análisis criminal e inteligencia policial desplegado por la PDI, en el marco de la operación «Las Cenizas», permitió establecer que las imputadas comercializaban sustancias ilícitas utilizando diferentes redes sociales para coordinar las transacciones con sus potenciales compradores, siendo principalmente jóvenes del sector.

Cabe señalar que los oficiales incautaron en este operativo, 157 gramos cannabis sativa y 29 gramos de clorhidrato de cocaína, además, de elementos para la dosificación y especies asociadas al ilícito investigado.

Las imputadas fueron puestas a disposición del Juzgado de Garantía de La Ligua, donde fueron formalizadas por infracción a la Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de drogas.

PURANOTICIA