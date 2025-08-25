Detienen a dos mujeres por microtráfico de drogas en Villa Alemana: fueron incautados 186,7 gramos de cocaína base

Detectives del equipo MT0 de la Brigada de Investigación Criminal Villa Alemana de la Policía de Investigaciones (PDI), en diligencias coordinadas con el Ministerio Público, detuvieron a dos mujeres por su responsabilidad en delitos de microtráfico de drogas, tras un procedimiento realizado en el sector sur de la comuna.

El trabajo de análisis criminal e inteligencia policial desarrollado por la PDI permitió gestionar una orden de entrada y registro para un inmueble ubicado en la intersección de las calles Valencia con Marcelino Champagnat, el que era utilizado de manera permanente para la comercialización de droga a distintos consumidores del sector.

Como parte del operativo fueron incautados 186,7 gramos de cocaína base, 4,58 gramos de cannabis sativa, más de 400 mil pesos en dinero en efectivo, cuatro cámaras de vigilancia, un DVR y dos teléfonos celulares.

Por instrucción del fiscal a cargo, las imputadas fueron puestas a disposición del Juzgado de Garantía de Villa Alemana para la respectiva audiencia de control de detención.

