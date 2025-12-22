Click acá para ir directamente al contenido
Detienen a dos mujeres por hurto en el centro de Viña del Mar: ambas eran buscadas

La Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría de Carabineros de Viña del Mar, en el marco del plan «Navidad Segura», llevó a cabo este operativo en la comuna.

Lunes 22 de diciembre de 2025 09:24
Dos mujeres fueron detenidas por funcionarios de Carabineros luego de ser sorprendidas cometiendo un delito de hurto en el centro de Viña del Mar.

Así es como, tras ser sorprendidas cometido un hurto cerca de la plaza de Viña del Mar y un centro comercial, las mujeres fueron detenidas por los funcionarios.

Tras hacer una revisión de sus antecedentes, los efectivos detectaron que ambas mantenían sendas órdenes de captura vigentes.

Gracias a la rápida acción del personal de la policía uniformada, las mujeres fueron fiscalizadas y puestas a disposición del tribunal correspondiente.

