Detienen a dos hombres que se disponían a lanzar "pelotazos" a la cárcel de San Antonio

Carabineros del O.S.7 San Antonio, en coordinación con personal de Gendarmería del Centro Penitenciario de esa ciudad en el marco de la prevención del tráfico de drogas, sorprendió a dos individuos en el exterior de la cárcel con elementos para la realización de los denominados "pelotazos", y así ingresar sustancias ilícitas hacia el interior del recinto.

Se incautaron envoltorios de pasta base de cocaína, resina de marihuana, teléfonos celulares, botella de plástico con bebida alcohólica, 163 mil pesos en efectivo y la camioneta en la cual se encontraban los imputados.

DETENIDOS

Los aprehendidos son los sujetos de iniciales C. P. I. A, 40 años y M.E.H.A., 38 años, ambos chilenos, con antecedentes penales, quienes tras el control de detención, quedaron en prisión preventiva.

PURANOTICIA