Detienen a dos hombres por tráfico ilícito de drogas y porte ilegal de armas y municiones en Panguipulli

Un operativo conjunto entre la Fiscalía Local de Panguipulli y la sección OS7 de Carabineros de Valdivia permitió detener a dos hombres de 53 y 46 años por delitos de tráfico ilícito de drogas y porte ilegal de armas y municiones.

El procedimiento se concretó tras diversas diligencias de investigación contempladas en la Ley 20.000 y el cumplimiento de órdenes de entrada y registro en dos inmuebles de la comuna.

Durante el allanamiento, que contó con apoyo del GOPE y uso de dron policial, se incautaron 41 dosis de clorhidrato de cocaína, 18 dosis de marihuana, 35 de pasta base, además de 4 gramos de hongos alucinógenos. El avalúo de la droga incautada supera los $520 mil.

Asimismo, personal policial encontró un fusil calibre 30-06 con mira telescópica de alto poder de fuego, una pistola calibre 9 milímetros, un fusil de airsoft, 34 municiones de distintos calibres, una balanza digital, un teléfono celular y $182.000 en efectivo.

El vocero de la Fiscalia Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, informó que ambos imputados registran antecedentes penales por delitos similares y otras causas, y que este viernes 3 de octubre serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Panguipulli para el respectivo control de detención.

PURANOTICIA