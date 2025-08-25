Detienen a dos hombres por robar objetos desde el interior de un vehículo en Quilpué: mantienen antecedentes policiales

En circunstancias que Carabineros de la 2ª Comisaria Quilpué se desplazaba por calle Centenario a la altura de calle El Ocaso, los guardias de un supermercado alertaron al personal policial sobre dos hombres que huían tras cometer un robo de especies desde el interior de un vehículo estacionado.

De forma inmediata, los funcionarios divisan a los sujetos iniciando un seguimiento vehicular y de infantería, logrando la detención de ambos y la recuperación de un notebook, el cual fue regresado en ese instante a la víctima.

Los imputados, con antecedentes policiales, pasaron este lunes a control de detención.

PURANOTICIA