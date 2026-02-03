Detienen a dos hombres en sector Reñaca Alto de Viña del Mar por circular a bordo de vehículo con patentes falsas

Carabineros de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas (SEBV) de Valparaíso detuvo a dos personas durante un control preventivo realizado en el sector de Reñaca Alto, en la comuna de Viña del Mar, tras detectar que el vehículo en el que se movilizaban portaba placas patentes falsas.

El procedimiento se desarrolló en calle Sexta, donde el personal policial fiscalizó un camión 3/4, percatándose de que ambas placas patentes eran notoriamente falsas, tratándose de láminas metálicas que no contaban con los sellos de seguridad correspondientes.

Al periciar el móvil mediante la revisión de sus series identificatorias, Carabineros logró establecer que el vehículo correspondía a otras patentes, las cuales presentaban características similares a las de la camioneta fiscalizada.

Ante estos antecedentes, se procedió a la detención tanto del conductor como de su acompañante, quienes fueron puestos a disposición de la justicia para su respectivo control de detención.

